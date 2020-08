Mentana: «Il governo fin dall’inizio ha preso di mira i giovani». Neanche fossero loro gli untori (Di lunedì 17 agosto 2020) Entra nel vivo il dibattito sulle chiusure varate dal governo e si accendono le polemiche. Entra nel dibattito il conduttore del Tg de La7 Enrico Mentana. E si lancia in un peana dei giovani. A loro è stato tolto tutto dall’inizio della pandemia, spiega. E ora il governo li tratta da untori. Le colpe della diffusione di nuovi contagi non sono appannaggio esclusivo delle giovani generazioni, né della movida. Sappiamo che i nuovi focolai sono in gran parte dovuti a fenomeni di “importazione”: si sono diffusi nei centri di accoglienza e in seguito al ritorno di italiani dai luoghi di vacanze all’estero. Insomma, non si ha notizia che il coronavirus si sia diffuso nelle discoteche. Insomma, i il governo ha maltrattato i ... Leggi su secoloditalia

Entra nel vivo il dibattito sulle chiusure varate dal governo e si accendono le polemiche. Entra nel dibattito il conduttore del Tg de La7 Enrico Mentana. E si lancia in un peana dei giovani. A loro è ...

