Meno movida, più vita all’aria aperta, trasporti pubblici poco usati: così ci siamo spostati prima e dopo il lockdown (Di martedì 18 agosto 2020) Google segue i movimenti delle persone attraverso i cellulari: aumentati del 139% i tragitti verso spiagge, montagne e parchi Leggi su ilsecoloxix

Ultime Notizie dalla rete : Meno movida Meno movida, più vita all’aria aperta, trasporti pubblici poco usati: così ci siamo spostati prima e dopo il lockdown Il Secolo XIX In spiaggia serve la mascherina? Nuove regole da rispettare

In spiaggia, come in tutti i luoghi dove non si può rispettare la distanza interpersonale, bisogna indossare la mascherina. Regole più restrittive dalle 18.00 alle 6.00, soprattutto negli stabilimenti ...

Quanto guadagna Flavio Briatore? Patrimonio e biografia del noto imprenditore

Flavio Briatore negli ultimi tempi è salito alla ribalta per la polemica con il governo sullo stop al ballo nelle discoteche: la biografia, il patrimonio e i guadagni dell’imprenditore in passato team ...

