Megan Gale: trovato morto il fratello della modella – VIDEO (Di lunedì 17 agosto 2020) trovato morto il fratello della modella Megan Gale, molto famosa in Italia diversi anni fa, come volto della Omnitel e non solo. Il corpo di Jason Gale, fratello della top model australiana Megan Gale, è stato trovato qualche giorno fa in un sobborgo di Perth, più di una settimana dopo la scomparsa del 49enne. La … L'articolo Megan Gale: trovato morto il fratello della modella – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

