Meeting Rimini, Mattarella: "L'Italia ha dato prova di energie morali e civili" (Di lunedì 17 agosto 2020) Sergio Mattarella, alla vigilia del Meeting di Rimini, ha inviato un messaggio al presidente della Fondazione Bernhard Scholz per salutare l’avvio delle conferenze della manifestazione, che andranno dal 18 al 23 agosto, sottolineando come questa quarantunesima edizione si svolga “mentre la terribile pandemia (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE) semina sofferenze e morte a ogni latitudine, facendo irruzione nella nostra storia e costringendoci a un rallentamento, purtroppo con pesanti conseguenze economiche e sociali”. Leggi su tg24.sky

