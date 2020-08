"Mauro è stato rapito e venduto all'estero". Bimbo sparito nel 1977: "Oggi è vivo". Giallo di Racale, svolta sconcertante (Di lunedì 17 agosto 2020) Nuova clamorosa svolta nel caso di Mauro Romano, il Bimbo di 6 anni sparito il 21 giugno del 1977 dalla sua casa di Racale, in provincia di Lecce. Un mistero lungo 43 anni e che potrebbe risolversi in maniera del tutto inattesa. Lo scrive Giulio Terzi sul Tempo: la pista battuta fino a pochi mesi fa, quella della pedofilia che aveva portato a riaprire il caso, potrebbe non essere quella giusta. Mauro sarebbe vivo, e sarebbe Oggi, quasi 50enne, un affermato manager all'estero. "Questo starebbe emergendo dalle approfonditissime indagini della dottoressa Stefania Mininni della Procura della Repubblica di Lecce e dei Carabinieri del Nucleo operativo della città salentina - scrive ... Leggi su liberoquotidiano

