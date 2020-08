Mattarella: "Il Paese ha dato prova di energie morali e civili" (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mostrare la propria vicinanza all'edizione 2020 del Meeting di Rimini con un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, che elogia l'Italia e le prove affrontate dal Paese in questi ultimi mesi:Il nostro Paese ha dato prova, ancora una volta, delle sue energie morali e civili e soltanto nell’integrazione e nella solidarietà europea può costruire un domani adeguato per i suoi figli.L'evento è profondamente legato al COVID-19 e Mattarella nel suo messaggio ha sottolineato le enormi difficoltà sorte con la pandemia, ma anche quanto questa tragedia mondiale debba rappresentare ... Leggi su blogo

