Matia Bazar, il dramma della morte del batterista Giancarlo Golzi: che cosa è successo (Di lunedì 17 agosto 2020) Giancarlo Golzi è morto a 63 anni nella sua villa di Bordighera, dopo una quarantennale carriera con i Matia Bazar, il gruppo che aveva contribuito a fondare. Sono appena trascorsi cinque anni dall’improvvisa scomparsa di Giancarlo Golzi. Il batterista e fondatore dei Matia Bazar, uno dei gruppi più longevi della storia del pop italiano, è … L'articolo Matia Bazar, il dramma della morte del batterista Giancarlo Golzi: che cosa è successo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

albertomassazza : Loop della città eterna - da Vacanze romane di Matia Bazar #matiabazar #antonellaruggiero #roma???? #roma… - giampiero661MJ : @_Techetechete @SalvoGuercio_ @RaiUno La vera e la più bella formazione dei Matia Bazar . La voce di Antonella Ru… - radiocalabriafm : Matia Bazar - E' PRIMAVERAMORE - radiosiciliarse : MATIA BAZAR - Quella Carezza della sera - radiosiciliarse : Matia Bazar - Noi due nel mondo e nell'anima -

Ultime Notizie dalla rete : Matia Bazar

mentelocale.it

Martedì 18 agosto alle ore 18.30, la travolgente, potente e versatile voce di Antonella Ruggiero risuonerà nella magnifica cornice del Lago di Pietrafitta a Piegaro. E’ considerata una delle voci più ...Sembra essere la formula cena-spettacolo quella più in voga nei locali e nei ristoranti di Ancona e dintorni. Oggi in fondo è un prefestivo, e quindi si può far tardi, pronti comunque a ricaricare sub ...