Mascherine dalle 18 alle 6, i dettagli sulle nuove regole fissate dal governo (Di lunedì 17 agosto 2020) Difficile definire il nuovo obbligo di indossare le Mascherine dalle 18 alle 6 come un fulmine a ciel sereno. Le recenti notizie che riportano l'incremento dei nuovi casi di coronavirus in Italia destano preoccupazione. E ai vertici del governo si cerca di trovare una soluzione che ponga un freno alla preoccupante crescita di questo numero. Nel tardo pomeriggio di ieri sono arrivate le nuove disposizioni. Una mazzata pesante quella data alla movida, con la chiusura delle discoteche disposte a partire dalla giornata di oggi e fino al prossimo 7 settembre. È tra i più giovani che si è registrato un aumento significativo dei casi. Sintomo evidente che è in questo preciso segmento che il distanziamento sociale non sta funzionando come dovrebbe. “I ... Leggi su optimagazine

IlContiAndrea : Il governo chiude ”le #discoteche, le sale da ballo e i locali assimilati” Dalle 18 alle 6 obbligatorio l'uso dell… - NicolaPorro : Dopo un vertice ferragostano, il #Governo ha deciso di chiudere le discoteche fino al 7 settembre insieme all'obbli… - SkyTG24 : Coronavirus, la decisione del governo: mascherine in luoghi pubblici dalle 18 alle 6 - oznerol4 : RT @NicolaPorro: Dopo un vertice ferragostano, il #Governo ha deciso di chiudere le discoteche fino al 7 settembre insieme all'obbligo dell… - MoniShantiRani : RT @vitalbaa: Dpcm 14/7 era monco (nessuno l’ha rilevato): all’esterno distanza di 1m., ma nessun obbligo di mascherine se non c’era distan… -