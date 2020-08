Mascherina obbligatoria anche all’aperto? Cosa prevede la nuova regola (Di lunedì 17 agosto 2020) Con l’aumento dei casi di Coronavirus, il governo ha deciso di attuare una serie di misure restrittive, tra cui l’obbligo di indossare la Mascherina dalle ore 18 alle 6 di mattina. L’ordinanza, firmata nella giornata di domenica 16 agosto dal ministro della Salute Roberto Speranza e in vigore a partire da lunedì 17 agosto, avrà effetto almeno fino al 7 settembre. Il testo dell’ordinanza specifica che la Mascherina va indossata “all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”. Ciò significa che, in qualsiasi contesto, sia in città che in ... Leggi su tpi

