Marvel's Avengers riceverà Spider-Man su PS4 e PS5: ecco quando potrebbe arrivare l'amato personaggio (Di lunedì 17 agosto 2020) Una nuova "fuga di notizie" potrebbe aver rivelato quando Spider-Man sarà aggiunto alle versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 di Marvel's Avengers.L'utente Reddit Judewhite ha reso noto quanto contenuto in una e-mail ricevuta dal rivenditore britannico Game, che afferma chiaramente che Spider-Man sbarcherà su Marvel's Avengers nel marzo 2021, circa sei mesi dopo il lancio del gioco.Le novità su Marvel's Avengers non finiscono qui, perché lo YouTuber TonyBingGaming è riuscito in qualche modo a sbloccare Captain America e Thor nella beta. Per impostazione predefinita, entrambi i personaggi possono essere giocati solo brevemente durante la missione introduttiva "A-Day", e neanche i loro ... Leggi su eurogamer

