Marvel’s Avengers: dataminer scoprono tanti nuovi personaggi! (Di lunedì 17 agosto 2020) I dataminer hanno scovato nella beta i probabili prossimi personaggi di Marvel’s Avengers. Alcuni di questi potrebbero stupirvi Grazie alla beta uscita su PC i dataminer hanno potuto darsi alla pazza gioia esplorando i dati di Marvel’s Avengers. In questo modo possiamo dare uno sguardo a quello che sarà il probabile supporto post lancio del gioco, con numerosi eroi pronti ad essere inseriti. L’atteso gioco dedicato ai supereroi dell’universo Marvel d’altronde può vantare un cast sconfinato da cui attingere. Gli oltre 80 anni di storia della casa delle idee hanno dato vita ha tantissimi supereroi che potranno essere inseriti nel gioco. Ecco quali saranno i prossimi personaggi di Marvel’s Avengers Ci teniamo a sottolineare che la lista ... Leggi su tuttotek

