Marsala, pubblicato il bando per i lavori alla Chiesa del Collegio che ospiterà il Museo degli Arazzi (Di lunedì 17 agosto 2020) pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione il bando per la realizzazione dei lavori di recupero e adeguamento ... all'indirizzo URL: http://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappalti - ... Leggi su tp24

Il governo Musumeci ha dato il via libera all’iter per potenziare la condotta idrica della contrada Birgi a Marsala e consentire, allo stesso tempo, un miglior approvvigionamento del vicino aeroporto ...Il governo Musumeci ha dato il via libera all’iter per potenziare la condotta idrica della contrada Birgi a Marsala e consentire, allo stesso tempo, un miglior approvvigionamento del vicino aeroporto ...