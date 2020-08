Mario Balotelli: baci appassionati con la nuova fiamma spagnola (FOTO) (Di lunedì 17 agosto 2020) baci a dir poco appassionati quelli paparazzati dal settimanale Chi in edicola tra Mario Balotelli e una giovane spagnola, probabilmente nuova fiamma del calciatore di Brescia. Mario, che ha compiuto 30 anni soltanto qualche giorno fa e più precisamente il 12 agosto, starebbe trascorrendo le vacanze in Spagna, sotto il sole dell'Andalusia. Proprio lì avrebbe incontrato la sua nuova fiamma, una bella ragazza spagnola con la quale non si sarebbe risparmiato dallo scambiarsi coccole e baci infuocati sotto l'occhio indiscreto dei paparazzi.Le storie sentimentali di Mario Balotelli, anche in passato, sono sempre state piuttosto tormentate. ... Leggi su blogo

