Marche, trattative in extremis per il ticket dei candidati presidente Pd-M5s. Appello dem: “Prevalga il buon senso” (Di lunedì 17 agosto 2020) Nelle Marche si tratta in extremis per cercare di trovare un accordo Pd-M5s sul candidato. Se sulla carta (e come ripetono dal fronte locale 5 stelle) la partita è chiusa senza possibilità di mediazione, i leader nazionali sono al lavoro per cercare di raggiungere un’intesa. E per farlo entro il 20 agosto, data limite per la presentazione delle liste. L’ipotesi che potrebbe avere più chance è quella avanzata nelle scorse ore dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci: un ticket tra il candidato presidente dei dem Maurizio Mangialardi e quello del M5s Gianni Mercorelli. Strada impraticabile secondo l’esponente dei 5 stelle, ma sulla quale, secondo le ricostruzioni dei quotidiani, sarebbero al lavoro i leader dei due schieramenti: sia Nicola Zingaretti che Luigi Di Maio e Vito Crimi. ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Marche, trattative in extremis per il ticket dei candidati presidente Pd-M5s. Appello dem: “Prevalga il buon senso” - Noovyis : (Marche, trattative in extremis per il ticket dei candidati presidente Pd-M5s. Appello dem: “Prevalga il buon senso… - CarpeDiem_Macc : @Mov5Stelle, il sì alle alleanze con i partiti riapre le trattative sui territori. - divorex82 : RT @Herbert403: Il PD nelle Marche, dopo il voto su Rousseau, insiste per fare accordo con M5S per elezioni regionali. Che però non era con… - ZenatiDavide : M5s, il sì alle alleanze con i partiti riapre le trattative sui territori. Nelle Marche i dem insistono: “Si faccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche trattative Marche, trattative in extremis per il ticket dei candidati presidente Pd-M5s Il Fatto Quotidiano "Entro agosto il premio ai sanitari del Covid"

Entro la fine del mese, i sanitari dell’azienda ospedaliera Marche Nord coinvolti nell’emergenza Covid 19 dovrebbero ricevere il premio che gli era stato promesso per il lavoro svolto. E’ quanto rifer ...

SALERNITANA: tutte le trattative in corso...

Il diggì Fabiani ha deciso di trascorrere il ferragosto a Capri, ma anche dall'isola di Tiberio il suo telefono (e quello di procuratori e colleghi) resta bollente. Venerdi intanto è stata ufficializz ...

Entro la fine del mese, i sanitari dell’azienda ospedaliera Marche Nord coinvolti nell’emergenza Covid 19 dovrebbero ricevere il premio che gli era stato promesso per il lavoro svolto. E’ quanto rifer ...Il diggì Fabiani ha deciso di trascorrere il ferragosto a Capri, ma anche dall'isola di Tiberio il suo telefono (e quello di procuratori e colleghi) resta bollente. Venerdi intanto è stata ufficializz ...