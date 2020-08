Mara Venier su social e influencer: “Alla lunga rompono” (Di lunedì 17 agosto 2020) La popolare conduttrice televisiva in quota Rai 1, Mara Venier, è tornata a far discutere per alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista radiofonica rilasciata lunedì 17 agosto a Rudy Zerbi per Radio Deejay. Il tema trattato nella giornata odierna ha fatto riferimento al complesso mondo dei social network. La moglie di Nicola … L'articolo Mara Venier su social e influencer: “Alla lunga rompono” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

blogtivvu : Maria De Filippi parla di Simona Ventura e Mara Venier dopo averle aiutate a tornare in pista - pninaabrahamov : RT @sofycanyaman: @KManfry Aeee ma a te non era amore della zia come Mara Venier #IndiaLovesBayYanlis - n6R1OyERCTuADAx : RT @sofycanyaman: @KManfry Aeee ma a te non era amore della zia come Mara Venier #IndiaLovesBayYanlis - sofycanyaman : @KManfry Aeee ma a te non era amore della zia come Mara Venier #IndiaLovesBayYanlis - Fabriziotonello : RT @Fabriziotonello: Siamo un paese di vecchi, a cui piacciono Bruno Vespa, Mara Venier, Al Bano e i Beatles. E' un problema più grave di q… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Mara Venier, che felicità stare a mollo con il nipotino Claudio! Guarda il video OGGI Mara Venier su social e influencer: “Alla lunga rompono”

La popolare conduttrice televisiva in quota Rai 1, Mara Venier, è tornata a far discutere per alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista radiofonica rilasciata lunedì 17 agosto a Ru ...

Mara Venier torna a parlare dell’infortunio: “Sto facendo fisioterapia”

Nei giorni scorsi Mara Venier ha annunciato con la sua nota ironia e simpatia di aver avuto un altro infortunio al ginocchio, fortunatamente non quello infortunato precedentemente. Nel dettaglio ha am ...

La popolare conduttrice televisiva in quota Rai 1, Mara Venier, è tornata a far discutere per alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista radiofonica rilasciata lunedì 17 agosto a Ru ...Nei giorni scorsi Mara Venier ha annunciato con la sua nota ironia e simpatia di aver avuto un altro infortunio al ginocchio, fortunatamente non quello infortunato precedentemente. Nel dettaglio ha am ...