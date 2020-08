Mara Venier all’attacco degli influencer: “Alla lunga rompono i co****ni” (Di lunedì 17 agosto 2020) Mara Venier, senza peli sulla lingua, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista a Radio Deejay. Nel mirino della conduttrice i cosiddetti “influencer”, soprattutto giovani e popolari nell’universo dei social. Stando alle parole di zia Mara, “alla lunga rompono i cog***ni. Diventano insopportabili, io trovo“. Rudy Zerbi intervista Mara Venier L’affezionato pubblico di Rai1 e, in particolare di Domenica In, ormai conosce molto bene Mara Venier. La conduttrice, al timone del popolare programma della domenica, è legatissima ai suoi telespettatori, che nel corso degli ultimi anni le hanno sempre manifestato grande affetto. ... Leggi su thesocialpost

La popolare conduttrice televisiva in quota Rai 1, Mara Venier, è tornata a far discutere per alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista radiofonica rilasciata lunedì 17 agosto a Ru ...La Signora della domenica del primo canale della Tv di Stato Mara Venier, che tornerà a tenere compagnia il pubblico dal 13 settembre prossimo alle ore 14, è stata intervistata da Rudy Zerbi nella pun ...