Manuel Galiano chiede giustizia | Indignazione per il tassista aggredito (Di lunedì 17 agosto 2020) Lo ricordiamo tutti Manuel Galiano l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, i quali uscirono insieme dagli studi di Uomini e Donne, ma dopo solo un mese si lasciarono accusandosi entrambi di tradimento. Ad oggi il giovane sembra essere occupato con la modella e madrina della Juventus, Mikela Miki e nella sua umiltà è riuscito a farsi un nome nel calcio e nella musica. Non è la prima volta che il rapper si mostra determinato e attento nei confronti di episodi e lotte, ricercando la morale e il buon senso delle persone, infatti proprio ieri si è espresso a riguardo di ciò che è accaduto al tassista di Milano nei giorni scorsi. Manuel Galiano chiede giustizia Milano 12 Agosto, tre ragazzi richiedono una corsa in una zona ... Leggi su giornal

