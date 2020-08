Manchester United eliminato dall’Europa League: scintille (e insulti) in campo tra Lindelof e Bruno Fernandes (Di lunedì 17 agosto 2020) Sognavano senza dubbio un finale diverso del match. Il Manchester United, però, si è dovuto arrendere sotto i colpi del Siviglia. Brucia l'eliminazione dei Red Devils dall'Europa League e la mancata finale che avrebbe potuto rendere estremamente dolce la loro stagione. Forse, anche per questo, Victor Lindelof e Bruno Fernades si sono fatti prendere dal momento dando vita ad un'accesa lite sul campo dopo il 2-1 subito.Manchester United: lite e insulti tra Lindelof e Bruno FernandesUna discussione incredibile che è stata ben vista da tutto il mondo. I due calciatore del Manchester United Victor Lindelof e ... Leggi su itasportpress

