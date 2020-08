Manchester City, Bernardo Silva sbotta contro i tifosi del Liverpool: “Patetici. Fatevi una birra anziché usare i social contro i Citizens” (Di lunedì 17 agosto 2020) Bernardo Silva non ci sta. Un conto il sano sfottò, dall'altra il tifo contro e la gioia per una grande delusione come quella appena subita dal suo Manchester City. La squadra inglese è stata eliminata dal Lione in Champions League. Un risultato sicuramente inatteso che ha generato tante reazione. Comprese quelle... dei tifosi del Liverpool.Bernardo Silva: lo sfogo contro i fan Redscaption id="attachment 779729" align="alignnone" width="1024" Bernardo Silva (getty images)/captionIl calciatore portoghese, evidentemente ancora scosso dall'eliminazione dalla Champions League, non ha retto agli insulti dei fans Reds che sui vari ... Leggi su itasportpress

OptaPaolo : 3 - Dopo aver superato i quarti di finale di #UCL nelle prime sette occasioni con Barcellona e Bayern Monaco, Pep G… - MovistarFutbol : La Champions, esa asignatura pendiente del Manchester City. #VolverEsGanar - Gazzetta_it : #Messi vuole andarsene, il @FcBarcelona trema. Pazza idea Inter, e spunta anche il @ManCity - GazzettinoL : Discoteche chiuse in tutta Italia, la decisione del governo Coronavirus, 479 i nuovi casi. — Classic editor GP SPA… - ItaSportPress : Manchester City, Bernardo Silva sbotta contro i tifosi del Liverpool: 'Patetici. Fatevi una birra anziché usare i s… -