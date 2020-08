Maltempo, nuova allerta meteo della protezione civile: fenomeni estremi in 5 Regioni [BOLLETTINO] (Di lunedì 17 agosto 2020) allerta meteo – Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel BOLLETTINO nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (). L’avviso ... Leggi su meteoweb.eu

TRESIGALLO. Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, a Tresigallo, in via Monzuoli, strada appena fuori dal centro abitato del paese, in direzione mare sulla sinistra ...

Gatto sparito, Masi Torello è tappezzata di annunci

MASI TORELLO. Si chiama Rosso, un nome dato in modo evidente dal colore del proprio pelo. Rosso è l’amatissimo gatto di Cecilia, donna che vive a Masi Torello e che da alcune settimane è in apprension ...

