Maltempo Italia, violentissimo nubifragio: metropolitana allagata e alberi caduti. La situazione (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo il gran caldo spesso si va incontro a dei temporali improvvisi, le cosiddette bombe d’acqua che mettono in apprensione le città Italiane. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, a farne le spese è stata Torino. Infatti, un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sul capoluogo piemontese creando grandi disagi. Colpito in particolare il centro storico, ma anche altre parti della città. Caduta una grande quantità di pioggia e ad infuriare è stato anche un fortissimo vento. E non solo. Oltre alle precipitazioni e al vento, Torino ha dovuto fare i conti con la grandine. Numerose sono state le segnalazioni ricevute dalle forze dell’ordine, allertate per allagamenti e danni di varia natura. In particolare, le stazioni della metropolitana di Principi d’Acaja e Bernini ... Leggi su caffeinamagazine

