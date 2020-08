Maltempo, impressionante tornado tra Romea e Italba: violento vortice investe le campagne del Ferrarese nel Delta del Po [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Maltempo continua a causare danni in Nord Italia, in particolare in Emilia Romagna dove nel pomeriggio un violento tornado ha colpito le campagne del Ferrarese. Proseguono così i fenomeni estremi che stanno interessando la zona: il violento vortice ha colpito la zona tra Romea e Italba, frazione di Mesola. Si tratta di una delle zone d’Italia in cui i tornado sono più frequenti, nel Delta del Po. Si è trattato di un tornado non mesociclonico e di debole intensità, senza dust devil. Il vortice risulta ben visibile e collegato alla base nelle nubi. Il fenomeno vorticoso è durato più di mezz’ora, causando danni ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo impressionante Maltempo, impressionante tornado tra Romea e Italba: violento vortice investe le campagne del Ferrarese ne ... Meteo Web Una grandinata impressionante bersaglia i corridori al Delfinato. E la giuria è magnanima

Subito dopo l’arrivo dei primi atleti, negli ultimi km del Col de Porte, ascesa conclusiva dell’odierna tappa del Critérium du Dauphiné, si è abbattuto un fortunale. La pioggia battente ha poi lasciat ...

Frana in Valmalenco, impressionante fiume di fango in piena dopo il temporale

Dramma in Valtellina, frana provoca 3 morti tra cui una bambina: grave un bimbo di 5 anni Un fiume di fango ha travolto e ucciso una famigliola che viaggiava sulla strada in Valmalenco, in Valtellina, ...

Subito dopo l’arrivo dei primi atleti, negli ultimi km del Col de Porte, ascesa conclusiva dell’odierna tappa del Critérium du Dauphiné, si è abbattuto un fortunale. La pioggia battente ha poi lasciat ...Dramma in Valtellina, frana provoca 3 morti tra cui una bambina: grave un bimbo di 5 anni Un fiume di fango ha travolto e ucciso una famigliola che viaggiava sulla strada in Valmalenco, in Valtellina, ...