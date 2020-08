Maltempo, domani allerta gialla per temporali in Emilia- Romagna (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA – Instabilità e temporali in arrivo, domani, in Emilia-Romagna. Arpae e Protezione civile hanno infatti emesso un’allerta gialla dalla mezzanotte fino alla stessa ora di mercoledì. Flussi occidentali, spiega una nota, determineranno una moderata-forte instabilità sulla regione con temporali organizzati associati a rovesci di pioggia localmente anche intensi. Previsti anche fulmini e raffiche di vento ed è possibile la caduta di grandine. L’allerta gialla è anche per criticità idrogeologica lungo la dorsale appenninica, e non sono previste, invece, temperature estreme. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Maltempo, domani allerta gialla per temporali in Emilia- Romagna Bullismo, Fratoianni: “Body shaming dallo staff del sindaco leghista di Foligno” Turista sul tetto di una Domus a Pompei per scattare un selfie, direzione Parco: “Atto deplorevole” In Cina approvato il brevetto per un possibile vaccino anti-Covid “Alle Mauritius catastrofe ecologica, l’onda nera assedia i pescatori” Coronavirus, Bartoletti (Omceo Roma): “Da oggi test rapidi, grande lavoro” Leggi su dire

