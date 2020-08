Maltempo, Coldiretti: “In questa estate 2020 ci sono state 3 grandinate al giorno” (Di lunedì 17 agosto 2020) Dall’inizio dell’estate si sono verificate oltre 3 grandinate al giorno ed è scattato l’allarme nelle campagne con la vendemmia in corso e la frutta matura da raccogliere. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati ESWD in riferimento all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito il nord Italia con bombe di acqua e ghiaccio, devastando mais, soia e frumento, con alberi sradicati e allagamenti e frane. Ma non si tratta di un fenomeno isolato, spiega Coldiretti, perché lungo tutta la Penisola in poco più di un mese e mezzo si sono verificati 484 eventi estremi che hanno causato pesanti danni a coltivazioni in campo e a strutture rurali. Si tratta delle conseguenze dei cambiamenti ... Leggi su meteoweb.eu

