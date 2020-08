Malta chiude tutto: bar, discoteche e night. L’isola della “perdizione” rischia di rimanere senza i turisti giovani (Di lunedì 17 agosto 2020) Meglio tardi che mai. Dopo aver minimizzato per settimane, Malta prende una drastica decisione con la chiusura di bar, discoteche e locali notturni per paura del Coronavirus. L’isola della “perdizione” – questo l’aggettivo attribuito alla movida maltese – perde dunque il suo core business e rischia di mandare all’aria parte della preziosa stagione turistica. Un’isola che ogni anno attrae migliaia di ragazzi, soprattutto giovanissimi, vuoi per i bassi costi, vuoi per le sue spiagge incantevoli, vuoi per la movida sfrenata tra discoteche, night e ristoranti. Come scrive il Times of Malta, bar, discoteche e locali notturni resteranno chiusi a ... Leggi su open.online

