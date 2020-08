Madonna su Instagram, festa di compleanno senza mascherina ma tanta marijuana, hater gridano allo scandalo (Di lunedì 17 agosto 2020) La regina delle popstar Madonna é entrata nell’occhio del ciclone. Dopo le controverse dichiarazioni sul Coronavirus, la cantante ha scatenato l’odio di migliaia di utenti dopo aver pubblicato su Instagram gli scatti del festeggiamento del suo 62esimo compleanno. Madonna ha organizzato per l’occasione una festa in Giamaica. Nelle foto postate si vede la popstar insieme ai suoi ospiti tutti rigorosamente senza mascherina e senza distanza interpersonale. Niente dispositivi di protezione quindi nel party privato della popstar, ma tanta marijuana e alcool. Nella seconda foto postata infatti Madonna scrive “Welcome to Jamaica” mentre tiene in bocca una sigaretta e ... Leggi su urbanpost

oceanidisogni : Madonna che bono Jensen nell’ultimo video su Instagram - RudyMassaro : #piantina #pianta #plants #arancino #avezzano #abruzzo #marsica #photooftheday ?((???))? @ Madonna di Pietraquaria - RudyMassaro : #videooftheday #pinetto #cipresso #avezzano #abruzzo #marsica #photooftheday +|?|+? @ Madonna di Pietraquaria - RudyMassaro : #picpic #avezzano #abruzzo #marsica #photooftheday #cuculo #cucu @ Madonna di Pietraquaria - RudyMassaro : #bischera #mama #avezzano #abruzzo #marsica #photooftheday @ Madonna di Pietraquaria -