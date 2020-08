Mad Max: Fury Road, il futuro di Furiosa (Di lunedì 17 agosto 2020) In una live chat, George Miller ha parlato del destino che attende il personaggio di Furiosa dopo il finale di Mad Max: Fury Road Mad Max: Fury Road è un film che mette in scena un viaggio da brividi in un mondo post apocalittico in cui le risorse primarie scarseggiano e i personaggi lottano per la sopravvivenza. Con Fury Road George Miller ha fatto rivivere il franchise di Mad Max per il pubblico del ventunesimo secolo, e a distanza di anni non ha ancora smesso di pensare al futuro di alcuni personaggi. In particolare, Miller ha immaginato cosa potrebbe essere successo a Furiosa (Charlize Theron) dopo gli eventi del film. Nonostante si tratti un film angosciante, Mad Max: Fury Road si ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Mad Max: Fury Road, il futuro di Furiosa #MadMaxFuryRoad #tuttotek - Asgard_Hydra : Un prequel per raccontare le origini di Furiosa di Mad Max: Fury Road - LKaganovich2970 : RT @claudio1168: @LKaganovich2970 Non capirci più un cazzo livello 'mad max oltre la sfera del tuono'!!! - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #GeorgeMiller, interpellato durante un panel dedicato a #MadMaxFuryRoad, ha avanzato due ipotesi sulla sorte del personag… - MoviesAsbury : #GeorgeMiller, interpellato durante un panel dedicato a #MadMaxFuryRoad, ha avanzato due ipotesi sulla sorte del pe… -