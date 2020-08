Macron chiama l'Ue al fianco della protesta popolare in Bielorussia (Di lunedì 17 agosto 2020) “L’Unione europea deve continuare a mobilitarsi al fianco delle centinaia di migliaia di bielorussi che manifestano pacificamente per il rispetto dei loro diritti, della loro libertà e della loro sovranità”. A scriverlo è il presidente francese Emmanuel Macron in un tweet pubblicato mentre decine di migliaia di persone erano riunite a Minsk per chiedere la fine del regime del presidente Aleksander Lukashenko, recentemente rieletto per la sesta volta dopo una contestatissima tornata elettorale.In risposta all’aggravarsi della crisi, venerdì l’Ue ha concordato sanzioni contro i funzionari bielorussi legate alla repressione o ai sospetti brogli elettorali. In Bielorussia ieri è stato il giorno delle marce. ... Leggi su huffingtonpost

rob_arci : RT @HuffPostItalia: Macron chiama l'Ue al fianco della protesta popolare in Bielorussia - HuffPostItalia : Macron chiama l'Ue al fianco della protesta popolare in Bielorussia - cohibadelaserna : RT @Linkiesta: Il groviglio politico e di interessi nell’area è grande: coinvolge #Macron e la #Merkel, si estende alla Libia e chiama in c… - midnightsilvia : RT @Linkiesta: Il groviglio politico e di interessi nell’area è grande: coinvolge #Macron e la #Merkel, si estende alla Libia e chiama in c… - sportli26181512 : Macron stuzzica la Merkel: 'E adesso 4 francesi in Champions': Macron stuzzica la Merkel: 'E adesso 4 francesi in C… -

Ultime Notizie dalla rete : Macron chiama Per risolvere il rebus Mediterraneo Trump chiama Macron. Ecco perché Formiche.net Macron chiama l'Ue al fianco della protesta popolare in Bielorussia

“L’Unione europea deve continuare a mobilitarsi al fianco delle centinaia di migliaia di bielorussi che manifestano pacificamente per il rispetto dei loro diritti, della loro libertà e della loro sovr ...

Per risolvere il rebus Mediterraneo Trump chiama Macron. Ecco perché

Gli Stati Uniti vogliono giocare un ruolo negli equilibri nel Mediterraneo (orientale). Troppo grande il rischio che le tensioni possano creare crepe e debolezze che i rivali come Russia e Cina potreb ...

“L’Unione europea deve continuare a mobilitarsi al fianco delle centinaia di migliaia di bielorussi che manifestano pacificamente per il rispetto dei loro diritti, della loro libertà e della loro sovr ...Gli Stati Uniti vogliono giocare un ruolo negli equilibri nel Mediterraneo (orientale). Troppo grande il rischio che le tensioni possano creare crepe e debolezze che i rivali come Russia e Cina potreb ...