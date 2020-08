M5S, alleanze alle amministrative e doppio mandato: “Fa parte della naturale evoluzione delle cose”, dice Luigi Di Maio (Di lunedì 17 agosto 2020) Cambiano le regole nel Movimento 5 stelle. Ora sono possibili le alleanze con i partiti tradizionali e ricandidarsi dopo il secondo mandato. “Una nuova era”. Così descrive il futuro politico del Movimento Cinque Stelle il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un’intervista rilasciata a La Stampa. Il partito, a quanto pare, sta abbandonando le … L'articolo M5S, alleanze alle amministrative e doppio mandato: “Fa parte della naturale evoluzione delle cose”, dice Luigi Di Maio proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

petergomezblog : Alleanze #Pd-M5s, botta e risposta su twitter tra #Calenda (che poi cancella il post) e #Guerini: “Elettori dem sen… - bobogiac : Un conto è impedire pieni poteri a Salvini e uscita da euro ma vedere entusiasmo sulla prospettiva di alleanze stru… - LegaSalvini : ??IL GIORNALE: 'M5S ADESSO RINNEGA SE STESSO: SÌ A TRE MANDATI E AD ALLEANZE' - hyperbros : Antonello Molinari di Articolo Uno propone di aprire in Basilicata una stagione di alleanze con il M5S. A partire d… - alepaganotwit : So che quando si è creduto tanto in una cosa, ammettere di essere stati presi per il naso è difficile, ma è esattam… -