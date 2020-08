Luna Blu il prossimo Halloween: l’evento non si ripeterà fino al 2039 (Di lunedì 17 agosto 2020) Una Luna Blu il prossimo Halloween? Questo è quanto ci sarà il 31 Ottobre, per la prima volta dal 31 marzo 2018. Sarà l’ultima Luna blu a cadere ad Halloween fino al 2039. Un evento a dir poco sensazionale, che susciterà anche sentimenti macabri e paurosi per tutti coloro che si mascherano l’ultimo di ottobre. Luna blu il prossimo Halloween: perché fa scalpore? Per chi non sia a conoscenza del significato di questo evento, una Luna blu si riferisce alla presenza di due lune piene nello spazio nell’arco di un mese di calendario. Quindi, a differenza di una Luna di sangue o di una super Luna, in cui ... Leggi su kontrokultura

NutrimentiT : Uno spettacolo che da oltre un decennio gira l’Italia con medesimo successo. Il grandissimo Filippo Luna ed il suo… - CasaLettori : RT @NomoreAlice1: “Da qualche parte una luna crebbe senza mai trovarmi e calò nei giardini senza vento del blu, da qualche parte duole un… - adelestancati : RT @NomoreAlice1: “Da qualche parte una luna crebbe senza mai trovarmi e calò nei giardini senza vento del blu, da qualche parte duole un… - NomoreAlice1 : “Da qualche parte una luna crebbe senza mai trovarmi e calò nei giardini senza vento del blu, da qualche parte du… - R_CLAP_848 : 93.luna blu -

Ultime Notizie dalla rete : Luna Blu Una tecnologia brevettata Nasa per i ragazzi autistici di ‘Luna blu’ LA NAZIONE Ragusa, Luna Massari canta il Primo Arcobaleno. VIDEO

Ragusa - Vi proponiamo il videoclip interpretato da Luna Massari, bimba ragusana di 6 anni finalista all'ultima edizione dello zecchino d'oro andato in onda su RAI1 con il brano "Un Principe Blu" e or ...

Luna Rossa, il volo sulla Coppa America: «Per vincere in Nuova Zelanda bisogna essere estremi»

In mezzo al golfo degli Angeli c’è una barca a vela che vola. E non è un modo di dire: spinta dagli dei del vento e sollevata da potenti forze idrodinamiche, neanche fosse disegnata dalla matita di Ph ...

Ragusa - Vi proponiamo il videoclip interpretato da Luna Massari, bimba ragusana di 6 anni finalista all'ultima edizione dello zecchino d'oro andato in onda su RAI1 con il brano "Un Principe Blu" e or ...In mezzo al golfo degli Angeli c’è una barca a vela che vola. E non è un modo di dire: spinta dagli dei del vento e sollevata da potenti forze idrodinamiche, neanche fosse disegnata dalla matita di Ph ...