L'ultima degli scafisti: le finte crociere (Di lunedì 17 agosto 2020) Chiara Giannini Sui social le offerte di viaggi in yacht dalla Turchia: costo 5.500 euro Ormai non si nascondono neanche più e creano pagine Facebook in cui mettono a disposizione i loro servigi: i servizi di taxi verso l'Italia a bordo di lussuosi yacht da 22 metri per la modica cifra di 5.500 euro. Il viaggio dura dai 3 ai 4 giorni e garantisce lo sbarco nel Bel Paese. Sono i nuovi scafisti, quelli che sicuri del successo, visto che nessuno ormai blocca gli sbarchi sulle coste siciliane, organizzano vere e proprie crociere con partenza dalla Turchia. Forse ispirati dai quasi turisti tunisini approdati a Lampedusa con tanto di cappello di paglia, occhiali da sole e barboncino al guinzaglio, i criminali del mare, sulla pagina Facebook «La strada per l'Europa» commercializzano viaggi su yacht con la promessa di realizzare il ... Leggi su ilgiornale

LegaSalvini : #MORELLI: L’ULTIMA PRESA IN GIRO NEI CONFRONTI DELL’ITALIA. La nuova tattica degli immigrati per arrivare sulle nos… - AMorelliMilano : L’ultima tattica degli immigrati per arrivare sulle nostre coste è “bucare una parte del gommone quando li avvista… - AleBaroAB : #SEVMUN Sevilla-ManUnited 2-1, los nervionenses in finale di Europa League dove potrebbero trovare l'Inter (favorit… - pannichide : @_helinyetille neanche per me il libro è da condannare totalmente; nonostante l'ultima parte, come dicevi anche tu,… - FabioRussello : @MarcoGuidi13 @DondiegoSospeso @Gazzetta_it Però #pjanic ha giocato l’ultima partita con la Juve. Lui c’era a Cardi… -

Ultime Notizie dalla rete : ultima degli L'ultima degli scafisti: le finte crociere il Giornale I Blues Brothers su Iris stasera: storia di un capolavoro che è molto più politico di quel che sembra

Col primo in vetta anche alle classifiche degli incassi cinematografici ... e Universal per aggiudicarsene produzione e distribuzione, a prevalere è quest’ultima, che ingaggia John Landis alla regia e ...

Elezioni regionali, passo per passo il complesso meccanismo per l’attribuzione dei seggi in Campania

Ecco il complesso procedimento tramite il quale vengono proclamati vincitori 50 degli aspiranti consiglieri regionali campani, compreso il candidato presidente non eletto, ma che abbia ottenuto il mag ...

Col primo in vetta anche alle classifiche degli incassi cinematografici ... e Universal per aggiudicarsene produzione e distribuzione, a prevalere è quest’ultima, che ingaggia John Landis alla regia e ...Ecco il complesso procedimento tramite il quale vengono proclamati vincitori 50 degli aspiranti consiglieri regionali campani, compreso il candidato presidente non eletto, ma che abbia ottenuto il mag ...