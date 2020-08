Lukashenko, prima nuova Costituzione e poi le elezioni (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - MOSCA, 17 AGO - Si potranno tenere nuove elezioni in Bielorussia ma dopo l'approvazione della nuova Costituzione attraverso un referendum. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko, ... Leggi su corrieredellosport

Si potranno tenere nuove elezioni in Bielorussia ma dopo l'approvazione della nuova costituzione attraverso un referendum. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko, aprendo per la prima volta al ...

