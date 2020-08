Lukashenko alla Bielorussia: «Prima referendum Costituzione poi, se proprio ci tenete, nuove elezioni» (Di lunedì 17 agosto 2020) Arriva un’apertura evidente dal dittatore Lukashenko nei riguardi del suo popolo, in rivolta da una settimana dopo la sua sesta rielezione. Tra tumulti, violenze inaudite della polizia, arresti e fughe degli oppositori, spuntano anche grandi segnali di ribellione: dai media che si rivoltano ai poliziotti che buttano via le divise, passando per gli scioperi, la Bielorussia non ci sta più e le centinaia di migliaia di persone che scendono in piazza a contestare – sembrerebbe – avranno ciò che vogliono. LEGGI ANCHE >>> Bielorussia: per Lukashenko è la sesta vittoria, ma il paese è scosso dagli scontri L’apertura di Lukashenko ai contestatori I contestatori «ci tengono proprio», sì, per dirla con le ... Leggi su giornalettismo

