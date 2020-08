Lukaku devastante, Inter-Siviglia finale di Europa League (Di martedì 18 agosto 2020) L'Inter domina e raggiunge il Siviglia nella finale di Europa League. Sblocca Lautaro nel primo tempo, poi ripresa straordinaria della squadra di Conte. Raddoppia D'Ambrosio, ancora Lautaro fa 3-0 e Lukaku chiude i conti con una doppietta nel finale. Conte conferma la ‘solita’ Inter con il 3-5-2: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. In panchina, assieme a Eriksen, c’è anche Alexis Sanchez, reduce dall’infortunio muscolare rimediato con il Bayer Leverkusen ai quarti. Il tecnico portoghese Luis Castro, che ha sostituito in panchina il connazionale Paulo Sousa passato alla Roma, risponde schierando gli ucraini dello Shakhtar Donetsk con ... Leggi su ilfogliettone

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku devastante Lukaku devastante, Inter-Siviglia finale di Europa League Yahoo Eurosport IT Inter devastante, un 5-0 per conquistare la finale

Roma, 17 ago. (askanews) – L’Inter domina la semifinale contro il temuto Shakhtar Donetsk e con un perentorio 5-0 raggiunge il Siviglia nella finale di Europa League. Un traguardo, quello di una final ...

PRIMA PAGINA CORRIERE - Dybala chiede 20 milioni l'anno. Inter, fran finale

La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo. Sono tanti gli spunti che arrivano dalla prima pagina del Corriere dello Sport. I ...

