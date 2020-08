Love on ice: trama e curiosità sul film tv del 2017 (Di lunedì 17 agosto 2020) Andrà in onda questo pomeriggio, alle ore 16:30, su Canale 5, il film “Love on ice”, una piacevole commedia romantica prodotta tra Stati Uniti (in particolare nello stato del Michigan, ndr) e Canada nel 2017. La casa di produzione del film è la Hallmark Channel, mentre la durata complessiva è di un’ora e 24 minuti. La regia di questa pellicola è stata affidata a Bradley Walsh, mentre nel cast troviamo Julie Berman, Linda Kash, Ana Golja, Gail O’Grady, Neil Crone e soprattutto Andrew Walker, noto al grande pubblico per le sue apparizioni in molte serie televisive (tra cui Big Bang Theory, ndr). La protagonista di questa “romantic comedy” è Emily James, salita agli onori delle cronache per i suoi ripetuti successi nel pattinaggio ma che sceglie ... Leggi su nonsolo.tv

lokistabsounds : @mrs_plastic_bag va beh dai ti sei fatta Ice Cream con lui molto vicino dksj il sogno di tutti insomma, altro che OOL e Tiny Love - oof_itsyou : RT @gomezty_: Vanilla ice cream, vanilla milkshake i love vanilla - gomezty_ : Vanilla ice cream, vanilla milkshake i love vanilla - appleluka_0102 : @airi_love_life Ice Mermaid/Buono! -

Ultime Notizie dalla rete : Love ice Love on Ice/ Su Canale 5 il film con Julie Berman (oggi, 17 agosto 2020) Il Sussidiario.net Love on Ice su Canale 5 – trama, cast, finale

Il pomeriggio di Canale 5 è dedicato oggi ad un film romantico dal titolo Love on Ice. L’appuntamento è alle 16:30 sulla principale rete Mediaset. La pellicola è stata tradotta in italiano con lo stes ...

Love on Ice/ Su Canale 5 il film con Julie Berman (oggi, 17 agosto 2020)

Love on Ice in onda su Canale 5 oggi, 17 agosto, alle 16:30. Nel cast Julie Berman, Andrew Walker, Linda Kash, Ana Golja, Gail O’Grady e Neil Crone. Love on Ice vain onda su Canale 5 per il pomeriggio ...

Il pomeriggio di Canale 5 è dedicato oggi ad un film romantico dal titolo Love on Ice. L’appuntamento è alle 16:30 sulla principale rete Mediaset. La pellicola è stata tradotta in italiano con lo stes ...Love on Ice in onda su Canale 5 oggi, 17 agosto, alle 16:30. Nel cast Julie Berman, Andrew Walker, Linda Kash, Ana Golja, Gail O’Grady e Neil Crone. Love on Ice vain onda su Canale 5 per il pomeriggio ...