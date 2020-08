Lonato, investe motociclista e scappa: arrestato per omicidio (Di lunedì 17 agosto 2020) Lonato, Brescia,, 17 agosto 2020 - E' finito in carcere con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale l'investitore del motociclista morto il 26 luglio scorso a Lonato sul Garda , Brescia,. ... Leggi su ilgiorno

LONATO DEL GARDA (BS). È stato arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di omicidio volontario il 29enne che a bordo della sua automobile investì e uccise Walter Sandrini. La tragica notte del ...È finito in manette per omicidio volontario l’uomo che lo scorso 26 luglio ha investito e ucciso Walter Sandrini, cuoco di 47 anni, a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Per gli inquirenti l’au ...