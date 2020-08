Lombardia, punita la donna alla guida dell’auto che ha investito Schachmann: 129 euro di multa e patente a rischio (Di lunedì 17 agosto 2020) E’ stata punita la donna che, durante ‘Il Lombardia‘ di sabato 15 agosto, ha tagliato la strada a Maximillian Schachmann nella discesa finale del San Fermo, procurandogli la frattura della clavicola destra. Bryn Lennon/Getty ImagesLa polizia ha comminato due multe per 87 e 42 euro, oltre che decurtato due punti sulla patente della signora, che per difendersi ha sottolineato di non essere a conoscenza del passaggio dei ciclisti. Stando ai verbali redatti dopo l’incidente “la signora stava circolando su un tratto di strada chiusa, in violazione dell’ordinanza, effettuando la svolta a sinistra senza accertarsi di poterlo fare in sicurezza. L’auto è uscita da uno dei tanti accessi carrai privati in un punto che non era visibile ... Leggi su sportfair

La sconsiderata mossa di quella guidatrice entrata chissà come nel finale de Il Lombardia odierno costringerà uno dei corridori più in forma del momento a rinunciare al suo obiettivo stagionale.

