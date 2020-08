Locatelli: "Seguire le regole o rischiamo altre chiusure" (Di lunedì 17 agosto 2020) AGI - "O seguiamo le regole o rischiamo di dover chiudere altre attività dopo le discoteche": ad affermarlo è il presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, in un'intervista al Corriere della Sera in cui ha escluso però un'emergenza paragonabile a quella della fase uno anche perché i contagiati vengono diagnosticati precocemente per cui si prevengono le forme gravi". Locatelli ha ammesso che la chiusura delle discoteche "avrà un impatto economico, purtroppo, ma la salute viene prima di tutto e quanto abbiamo visto accadere nelle discoteche come luoghi di assembramento va evitato altrimenti rischiamo di ritrovarci presto in una situazione piu' ... Leggi su agi

