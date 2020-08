Locatelli: «Più contagi dai vacanzieri che dai migranti. Oggi chiudono le discoteche, domani chissà». Crisanti: «Si sono calati le braghe al turismo» (Di lunedì 17 agosto 2020) «Riaperture affrettate? Non credo, senza dubbio l’inizio della stagione estiva ha comportato la necessità di considerare alcune riaperture per non danneggiare l’economia del turismo e per consentire agli italiani di godersi le vacanze in località montane e marittime evitando l’estero». Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, difende al Corriere della Sera le misure adottate dal governo per il contenimento della pandemia del Coronavirus. Ieri, 16 agosto, 479 contagi in tutta Italia. L’affondo di Crisanti Una risposta forte e chiara a quanto dichiarato, il 15 agosto, da Andrea Crisanti, professore dell’università di Padova e papà del ... Leggi su open.online

