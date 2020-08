Locatelli: «Oggi chiudono le discoteche, domani chissà» (Di lunedì 17 agosto 2020) In un’intervista rilasciata Oggi al Corriere della Sera Franco Locatelli, 60 anni, che dal 22 febbraio dello scorso anno presiede il Consiglio superiore di sanità (Css) ed è membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), prefigura nuove chiusure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19: Il numero di pazienti in terapia intensiva è contenuto. È atteso un rialzo? «Non pensiamo che si possa riprodurre un’emergenza paragonabile a quella della fase uno anche perché i contagiati vengono diagnosticati precocemente per cui si prevengono le forme gravi. Per valutare l’andamento dell’epidemia dobbiamo avere una visione generale. Se il numero dei contagiati salisse in modo importante ci sarebbe per forza un carico ... Leggi su nextquotidiano

Locatelli (Cts): «Riaprire la scuola a tutti i costi». I contagi? «Il 25-40% tornati da viaggi, 3-5% dai migranti»

«Riapriremo le scuole ad ogni costo. I contagi aumentano ma siamo ancora in vantaggio e possiamo contenere l’epidemia», non drammatizza troppo sui numeri Franco Locatelli, presidente del Consiglio Sup ...

