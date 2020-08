Locatelli: "Chiusura discoteche inevitabile. 25-40% contagi italiani rientrati dall'estero. Nessuno è immune" (Di lunedì 17 agosto 2020) “O seguiamo le regole o rischiamo di dover chiudere altre attività dopo le discoteche”: ad affermarlo è il presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha escluso però un’emergenza paragonabile a quella della fase uno anche perchè i contagiati vengono diagnosticàti precocemente per cui si prevengono le forme gravi”. Locatelli ha ammesso che la Chiusura delle discoteche “avrà un impatto economico, purtroppo, ma la salute viene prima di tutto e quanto abbiamo visto accadere nelle discoteche come luoghi di assembramento va evitato altrimenti ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : «La chiusura delle discoteche era improcrastinabile, siamo pronti ad altre restrizioni se la situazione dovesse peg… - Daniele_Manca : Locatelli (Cts): «Riaprire la scuola a tutti i costi». I contagi? «Il 25-40% tornati da viaggi, 3-5% dai migranti»… - carmen_distaso : RT @HuffPostItalia: Locatelli: 'Chiusura discoteche inevitabile. 25-40% contagi italiani rientrati dll'estero. Nessuno è immune' https://t.… - OmbrettaBuzzi : #COVID19 #Locatelli 'riaprire le scuole a tutti i costi'. @robersperanza @AzzolinaLucia @GiuseppeConteIT si ricordi… - elisasola_ : RT @Daniele_Manca: Locatelli (Cts): «Riaprire la scuola a tutti i costi». I contagi? «Il 25-40% tornati da viaggi, 3-5% dai migranti» Il pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Chiusura Locatelli: "Chiusura discoteche inevitabile. 25-40% contagi italiani rientrati dll'estero. Nessuno è immune" L'HuffPost Coronavirus, Locatelli: “O seguiamo le regole o rischiamo di dover chiudere altre attività”

Franco Locatelli parla della diffusione del coronavirus in Italia alla luce dei nuovi dati sui contagi. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Franco Locatelli, presidente del Consiglio S ...

Franco Locatelli del Cts: ‘Riaprire le scuole a tutti i costi’

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità ... ma probabilmente bisognava prestare più attenzione al rispetto delle regole. Sulla chiusura delle discoteche è d’accordo, pur essendo ...

Franco Locatelli parla della diffusione del coronavirus in Italia alla luce dei nuovi dati sui contagi. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Franco Locatelli, presidente del Consiglio S ...Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità ... ma probabilmente bisognava prestare più attenzione al rispetto delle regole. Sulla chiusura delle discoteche è d’accordo, pur essendo ...