Lo sfogo di Porro: “Mascherine dalle 18 alle 6? Governo di cialtroni che spara minchiate” (Video) (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma, 17 ago – Le ultime misure restrittive del Governo, chiusura delle discoteche e mascherine obbligatorie all’aperto dalle ore 18 alle 6, stanno generando un mare di polemiche. Non poteva mancare il duro attacco di Nicola Porro, da sempre in prima linea contro “lo stato di polizia sanitaria” instaurato con la scusa dell’emergenza Covid-19. E così con una eccezionale “Zuppa di Porro” in versione serale, ieri sera il conduttore di Quarta Repubblica ci è andato giù pesante: “Il nostro Governo di ottimati si è riunito per decidere questa cosa straordinaria: chiudere le discoteche. Giustizia è fatta! L’obbligo della mascherina all’aperto che funziona così: se tu ... Leggi su ilprimatonazionale

