Lo sfogo di Linus sulle discoteche: “Quale imbecille di politico poteva pensare che si potessero aprire senza assembramenti?” (Di lunedì 17 agosto 2020) “E così, da oggi, quando peraltro non conta quasi più niente, le discoteche torneranno a restare chiuse“. Poche ore dopo l’annuncio della decisione del governo di chiudere i locali notturni (stavolta senza deroghe per le Regioni) il dj Linus rompe il silenzio sulla questione. E lo fa con un lungo post su Instagram dai toni molto accesi, in cui innanzitutto accusa l’esecutivo di aver perso tempo: ormai Ferragosto è alle spalle e la stagione estiva si avvia alla conclusione. “Ho dovuto mordermi la lingua in queste settimane per evitare di infilarmi in polemiche di cui proprio faccio volentieri a meno, ma adesso che è stata presa la decisione posso chiedermi…ma quale imbecille di politico, governatore, sindaco o questore ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Sono discretamente preoccupato. Se andiamo avanti così, con l'aumento giornaliero dei casi positivi, presto supereremo mille. A un certo punto decideranno i numeri: di fronte al superamento di alcuni ...

