“Lo hanno arrestato”. Non paga il conto al ristorante, poi la rissa e le manette. Il noto sportivo italiano nei guai (Di lunedì 17 agosto 2020) Si chiama Federico Colombi e per la maggior parte del pubblico è un nome che non dice nulla: si tratta tuttavia di un pugile italiano di 22 anni che è stato arrestato mentre si trovava in vacanza a Barcellona. Il giovane, si trovava in un locale, ma al momento del pagamento si sarebbe rifiutato di pagare il conto. Il pugile, si è poi difeso combattendo a colpi di pugni contro due camerieri e due agenti in borghese. Uno dei due camerieri è stato ferito al setto nasale e al sopracciglio. Una volta intervenute le forze dell’ordine, Federico Colombi è stato bloccato dai poliziotti e quindi arrestato. Un video diffuso sui social ha immortalato la vicenda. Dal quello che è emerso il pugile Federico Colombi aveva trascorso la serata in un locale del quartiere gotico di ... Leggi su caffeinamagazine

petergomezblog : Bonus 600 euro, oltre 66mila firme per la petizione de Il Fatto Quotidiano: fuori i nomi dei politici che lo hanno… - TizianaFerrario : Finalmente! Mi stavo chiedendo da giorni che cosa stessero aspettando i nostri governanti,visto che molti italiani… - AlessiaMorani : Tra le patenti che ogni giorno affibbia #Calenda oggi è il turno di quelle di indegnità e di viltà per gli elettori… - BluDiChina : @OK_pillolarossa @VperVents @stanzaselvaggia @frarizz61 Le discoteche di Riccione hanno bisogno di aiuti? ?? Dalle v… - Bubu_Inter : RT @rtl1025: ?? 'La Asl Roma 1 ha comunicato la positività di sei ragazzi di rientro da #PortoRotondo. Si tratta di due gruppi distinti che… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo hanno Usa 2020, Trump: “Il voto postale è una catastrofe” la Repubblica