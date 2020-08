Liverpool, Klopp confessa: “Ho bisogno di un anno di riposo. Champions League? Ho la mia idea” (Di lunedì 17 agosto 2020) "Al termine dell'accordo mi prenderò un anno di riposo".VIDEO Liverpool, Henderson eletto giocatore dell’anno, Klopp: “Premio meritato”Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, riflette così sul proprio futuro in panchina Reds nonostante il recente prolungamento contrattuale siglato fino al 2024. Dopo la lunga esperienza tra le fila del Borussia Dortmund, Klopp ha aperto il suo ciclo in Inghilterra nel 2015 collezionando diversi titoli nazionali e internazionali. A quattro anni dalla scadenza del suo accordo con i Reds, dunque, l'allenatore classe '67 ha voluto chiarire i suoi progetti: "Prima o poi mi chiederò se mi manca il calcio o meno. Ad ogni modo so già che mi mancherà la tensione prima ... Leggi su mediagol

