LIVE – Contagi aggiornati oggi, lunedì 17 agosto: morti e guariti in Italia e nel mondo (Di lunedì 17 agosto 2020) Tutti i Contagi e i dati in tempo reale nella giornata di lunedì 17 agosto per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei Contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di lunedì 17 agosto. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NEL mondo IN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 21.847.542 morti DA CORONAVIRUS TOTALI: 773.332 guariti DAL CORONAVIRUS: 14.572.745 CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 6.501.465 I ... Leggi su sportface

fanpage : ?? 3310 contagi in un giorno, è il dato più alto da Maggio. 376 sono le persone nei reparti di rianimazione - fanpage : #Discoteche, scoppia la rabbia dei gestori: 'non abbiamo causato noi i contagi' - fanpage : ?? Per gli esperti il ritorno a scuola senza distanziamento sarebbe una bomba a orologeria per i contagi - sportface2016 : LIVE #Coronavirus | Aggiornamento ore 11:50 - La situazione nel mondo #covid19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Bolzano #Coronavirus #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Contagi Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: governo chiude discoteche, oggi 479 casi in più Fanpage.it Covid-19 in Ue, gli scenari del fashion

Continua a crescere il timore in Europa per la seconda ondata di coronavirus che già da settimane sta coinvolgendo diversi Paesi. Tra le situazioni più preoccupanti c'è quella Francia, che per il seco ...

Mascherine obbligatorie anche all’aperto: quando è necessario indossarle

Mascherine obbligatorie: in vigore da oggi la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute. Ecco i casi in cui bisognerà indossare le mascherine, anche all'aperto. Mascherine obbligatorie anche a ...

Continua a crescere il timore in Europa per la seconda ondata di coronavirus che già da settimane sta coinvolgendo diversi Paesi. Tra le situazioni più preoccupanti c'è quella Francia, che per il seco ...Mascherine obbligatorie: in vigore da oggi la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute. Ecco i casi in cui bisognerà indossare le mascherine, anche all'aperto. Mascherine obbligatorie anche a ...