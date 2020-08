Lite nella movida di Milano Marittima: si scaglia contro i Carabinieri e viene arrestato (Di lunedì 17 agosto 2020) L'uomo ha cercato di sottrarsi all'identificazione scagliandosi contro i militari che sono intervenuti per spegnere la Lite Leggi su ravennatoday

Il M5S si trova a fronteggiare, per la prima volta nella sua storia, un presunto caso di 'restituzione' delle restituzioni. La vicenda - che sta creando scompiglio tra attivisti e 'portavoce' liguri e ...

Ferragosto, reati in calo ma la polizia seda due liti e arresta un pregiudicato a Perugia

Molti meno reati dello scorso anno, ma la polizia ha avuto lo stesso il suo da fare nei giorni intorno al Ferragosto. A conti fatti, dal 14 al 16 la questura riferisce in provincia di Perugia un calo ...

