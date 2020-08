L’ironia dell’infettivologo Bassetti: «Abbiamo a che fare con un virus fornaio. Contagia solo di sera» (Di lunedì 17 agosto 2020) «I numeri ci dicono che uno dei problemi più grossi che Abbiamo avuto è il fatto che dal 20 al 30% di tutti i nuovi contagi riguardano persone provenienti dall’estero». A fare il punto è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ospite di Agorà estate su Raitre. «Il ministro Speranza ha annunciato giustamente un mese e mezzo fa che sarebbero stati fatti controlli sulle persone provenienti da alcune aree. Ma a me risulta – afferma l’esperto – che le cosiddette “triangolazioni” da Paesi ad alto rischio come Perù e Brasile non siano mai state intercettate. E lo stesso è avvenuto per la cosiddetta “rotta balcanica”, con i molti lavoratori regolari provenienti da Romania, ... Leggi su secoloditalia

