Lirica: Sold out per Aida a Taormina (Di lunedì 17 agosto 2020) Per l’esordio stagionale del Mythos Opera Festival, al Teatro antico di Taormina, con L’Aida di Giuseppe Verdi è Sold Out. Naturalmente con tutto il rispetto delle disposizioni anti-Covid: distanziamento e mascherina. “Siamo davvero orgogliosi del successo di pubblico riscosso, soprattutto se teniamo conto del periodo difficile che l’intero settore sta attraversando. Aida è stata fino ad oggi l’unica manifestazione Lirica a pagamento a registrare il Sold out in Sicilia.” Queste sono state le parole del sovrintendente del Mythos Opera Festival, Gianfranco Pappalardo Fiumara. Anche quest’anno, ad essere confermato direttore artistico, è Nino Strano, che ha dichiarato “il Mythos Opera Festival si conferma tra le ... Leggi su sbircialanotizia

