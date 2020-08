Lipsia-PSG, Tuchel: “Sarà una gara ostica, tedeschi come l’Atalanta. Mbappè e Neymar…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il PSG punta la finale di Champions League, ma prima dovrà avere la meglio sul terribile Lipsia di Nagelsmann.I transalpini nel turno precedente hanno superato per 2-1 con una rimonta nel finale l'Atalanta di Gasperini che fino all'89' conduceva per 1-0 grazie alla rete siglata da Mario Pasalic. Neymar & Co adesso dovranno vedersela contro i tedeschi che nei quarti di finale hanno eliminato l'Atletico Madrid. Non si scompone il tecnico dei parigini, Thomas Tuchel, che nel corso della conferenza della vigilia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Difendono molto alti. Sono aggressivi, giovani, forti. Un po' come l'Atalanta. Si tratterà di una partita difficile sul piano fisico, ma siamo preparati. Ci stiamo godendo il momento e abbiamo meritato le semifinali di Champions. In campo siamo forti, ... Leggi su mediagol

